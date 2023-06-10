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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США

Исход российской специальной военной операции (СВО) на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США. Об этом заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд. Своим мнением он поделился в интервью Financial Times.

Источник: Reuters

По его словам, если будет избран Дональд Трамп, он сразу же остановит действия, разворачивающиеся на Украине. «Все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, предполагая развитие событий и добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».

Также политик считает, что Европе нужно быть готовой к тому, что ей придется полагаться на себя в вопросах обеспечения безопасности. Это не означает, что европейские страны не разделяют целей США, подчеркивает Олланд. «Если мы скажем европейским союзникам, что у нас нет таких же интересов, как у США, по крайней мере, в отношении мира наши союзники не смогут последовать за нами», — считает бывший глава государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что если снова станет президентом, то организует переговоры между Москвой и Киевом. По словам политика, он ладит как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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