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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не видит фундамента для диалога с Киевом, заявили в Кремле

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров России с Киевом сейчас фактически нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — добавил он.

Песков перечислил сразу несколько факторов, из-за которых Украина отказывается от мирного урегулирования ситуации.

«Мы видим, “A” — нежелание режима, “B” — неготовность, “С” — непозволенность режиму со стороны хозяев, можно наверное так сказать без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.

В Кремле отмечали, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.

Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, с предложением остановки конфликта по «корейскому» сценарию выступила Индонезия.

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