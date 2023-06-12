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12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил жителей страны с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России.

Источник: РИА "Новости"

«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине», — сказал глава страны на церемонии вручения государственных наград.

Президент подчеркнул, что патриотизм и ответственность за судьбу родины завещаны россиянам предками, назвав традиции священными.

Он отметил, что эти пронзительные чувства сложно передать словами, но они понятны и близки всем россиянам.

«Сегодня в непростое для России время они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции», — указал Путин.

Как указал президент, предыдущие поколения достигли «поистине грандиозных трудовых и ратных побед», и именно сейчас жители страны особенно остро осознают значение свершений, сплоченности и твердой решимости своих предков защищать Россию, работать ради общего блага и процветания страны.

«Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды героев труда и знаки лауреатов государственной премии, — лучшее тому подтверждение», — заключил президент.

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