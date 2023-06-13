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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать, заявил президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию», — сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — добавил он.

При этом президент подчеркнул, что «это отдельный вопрос».

«Я не говорю, что завтра приступим к этой работе — надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться», — добавил российский лидер.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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