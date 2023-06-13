Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию», — сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — добавил он.
При этом президент подчеркнул, что «это отдельный вопрос».
«Я не говорю, что завтра приступим к этой работе — надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться», — добавил российский лидер.