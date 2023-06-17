02:25 (мск), источник: © РИА Новости
МИД Франции выступил за сохранение диалога с Россией
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция должна сохранять канал для диалога с Россией, заявила в интервью глава МИД республики Катрин Колонна.
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«Канал для диалога с Россией должен поддерживаться, в том числе на высшем уровне», — заявила министр в эфире телеканала LCI в пятницу.
Она также подчеркнула, что «называть Россию страной-террористом — это шаг, который Франция не делала».
Министр добавила, что необходимо бороться с «разобщенностью в мире, что сегодня является реальной угрозой».