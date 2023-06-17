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02:25 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Франции выступил за сохранение диалога с Россией

ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция должна сохранять канал для диалога с Россией, заявила в интервью глава МИД республики Катрин Колонна.

Источник: © РИА Новости

«Канал для диалога с Россией должен поддерживаться, в том числе на высшем уровне», — заявила министр в эфире телеканала LCI в пятницу.

Она также подчеркнула, что «называть Россию страной-террористом — это шаг, который Франция не делала».

Министр добавила, что необходимо бороться с «разобщенностью в мире, что сегодня является реальной угрозой».

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