05:20 (мск), источник: ТАСС
Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По его информации, американский лидер выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер также сказал, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса.
Ранее Байден уже высказывал подобные предположения. 17 июня он сообщил журналистам из пресс-пула Белого дома, что руководство КНР, по его мнению, не знало, где «он [аэростат] находился, что в нем было и что происходило». Тогда же он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.
Кроме того, в понедельник, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин