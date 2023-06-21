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05:20 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

По его информации, американский лидер выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер также сказал, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса.

Ранее Байден уже высказывал подобные предположения. 17 июня он сообщил журналистам из пресс-пула Белого дома, что руководство КНР, по его мнению, не знало, где «он [аэростат] находился, что в нем было и что происходило». Тогда же он выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.

Кроме того, в понедельник, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18—19 июня, Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина «находятся на правильном пути».

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