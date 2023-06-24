01:35 (мск), источник: ТАСС
В МО РФ заявили, что Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
В ведомстве отметили, что оно планируется на бахмутском направлении.
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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Украинские военные воспользовались провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сейчас сосредотачивают подразделения на бахмутском тактическом направлении для последующего наступления, заявили в субботу в Минобороны России.
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.