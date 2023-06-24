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10:38 (мск), источник: ТАСС

Предательство из-за личных амбиций и меры по стабилизации. О чем заявил Путин в обращении

Вооруженный мятеж, организованный руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным — это результат «непомерных амбиций», приведших к измене и предательству. Так охарактеризовал ситуацию президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ и военнослужащим, а также тем, «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"
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Президент призвал мятежников «не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях». Путин рассказал, что власти жестко отреагируют на происходящее.

ТАСС собрал ключевые тезисы обращения главы государства.

Героизм на фронте

  • Российские войска сейчас сражаются героически против «неонацистов и их хозяев», против РФ «направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада».
  • Страна борется «за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей».
  • «Решает судьба» российского народа, а потому «в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет», в том числе и распри, которые будут использовать враги.

Происходящее как предательство

  • Раскол единства — это «по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину». Такой же удар был нанесен в 1917 году, когда у России украли победу в Первой мировой войне, а саму страну, как и ее армию, разрушили. «Мы не дадим этому повториться».
  • «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене» — и «стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы “Вагнер”.
  • Организаторы мятежа толкают Россию “к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции”.

Реакция будет жесткой

  • Реакция будет жесткой, мятежники понесут наказание. “Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства”.
  • “Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы”.
  • В Москве, Московской области и ряде других регионов введены “дополнительные меры антитеррористического характера”.
  • “Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной”. “Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления”.
  • Те, “кто поднял оружие на товарищей, предали Россию и ответят за это”.
  • “Мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее”.

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Источник трансляции: ТАСС
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