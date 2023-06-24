10:38 (мск), источник: ТАСС
Предательство из-за личных амбиций и меры по стабилизации. О чем заявил Путин в обращении
Вооруженный мятеж, организованный руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным — это результат «непомерных амбиций», приведших к измене и предательству. Так охарактеризовал ситуацию президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ и военнослужащим, а также тем, «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа».