Кадыров заявил, что убеждал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами государства

«Оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне. Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — добавил глава Чечни.
Кроме того, он призвал всех бойцов ЧВК «Вагнер» «далее быть трезвыми в своих решениях». «Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», — заключил глава республики.