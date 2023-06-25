Мадуро заявил, что Россия и Путин одержали победу над мятежом

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну, и в этот час остается вместе с Россией победителем», — заявил в субботу Мадуро на праздновании 202-й годовщины битвы при Карабобо, где испанской армии было нанесено поражение, положившее начало полному освобождению Венесуэлы от испанского господства.
«Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — подчеркнул президент в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Television.