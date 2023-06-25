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04:00 (мск), источник: ТАСС

Мадуро заявил, что Россия и Путин одержали победу над мятежом

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия и ее лидер Владимир Путин одержали победу над попытками развязать гражданскую войну в стране.

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну, и в этот час остается вместе с Россией победителем», — заявил в субботу Мадуро на праздновании 202-й годовщины битвы при Карабобо, где испанской армии было нанесено поражение, положившее начало полному освобождению Венесуэлы от испанского господства.

«Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — подчеркнул президент в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Television.

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