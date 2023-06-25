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14:48 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что начинает и заканчивает рабочий день вопросами спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал глава государства.

По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Президент отметил также, что постоянно обсуждает вопросы, связанные с производством вооружений, с руководителями предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса, а также с теми, кто эти вооружения применяет.

«Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что наращивание темпов и объемов производства в оборонной сфере не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами — в медицине, строительстве, образовании.

«Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика», — заключил президент.

На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. По его словам, производство военной продукции увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.

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