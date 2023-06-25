Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал глава государства.
По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.
Президент отметил также, что постоянно обсуждает вопросы, связанные с производством вооружений, с руководителями предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса, а также с теми, кто эти вооружения применяет.
«Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — добавил Путин.
При этом он подчеркнул, что наращивание темпов и объемов производства в оборонной сфере не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами — в медицине, строительстве, образовании.
«Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика», — заключил президент.
На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены. По его словам, производство военной продукции увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.