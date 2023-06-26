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03:59 (мск), источник: © РИА Новости

Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Источник: Reuters

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит», — сообщил он.

В частности, как рассказал Можин, в мире всё больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, китайский юань. «Мы видим, что уже и иранцы, и бразильцы, и саудовцы переходят на торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что американцы уже сейчас беспокоятся о судьбе доллара и отказ от этой валюты развивается довольно быстро. «Понятно, что это происходит не в один момент, но процесс уже начался», — сказал он.

По мнению Можина, главный фактор той роли, которую доллар играл в мировой экономике в качестве резервной валюты и в качестве главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив.

«Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но всё-таки главное — это просто отсутствие альтернатив», — сказал исполнительный директор от России в МВФ.

Он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается «в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны». Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.

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