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05:01 (мск), источник: Life.ru

В КНДР заявили об угрозе ядерной войны из-за США

Действия Соединённых Штатов Америки, в числе которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Как заявил обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён, агрессивное поведение Вашингтона нарушает межкорейские соглашения.

Источник: Reuters

«Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война», — заявил он.

Хён заявил, что Белый дом вынудил Южную Корею заявить о том, что размещение атомных подлодок на территории Корейского полуострова не противоречит нормам межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года. Подобные действия Вашингтона обозреватель назвал бессовестными и счёл их «апогеем наглости». По его оценке, данная ситуация перешла в опасную стадию и игнорировать её никак нельзя.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря сразу две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. Это было сделано в ответ на учения Южной Кореи и США.

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