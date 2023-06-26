В КНДР заявили об угрозе ядерной войны из-за США

«Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война», — заявил он.
Хён заявил, что Белый дом вынудил Южную Корею заявить о том, что размещение атомных подлодок на территории Корейского полуострова не противоречит нормам межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года. Подобные действия Вашингтона обозреватель назвал бессовестными и счёл их «апогеем наглости». По его оценке, данная ситуация перешла в опасную стадию и игнорировать её никак нельзя.
Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря сразу две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. Это было сделано в ответ на учения Южной Кореи и США.