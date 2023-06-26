МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.
«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
Также Никифоров доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск. На совещании с командованием группировки, Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки.
«Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — добавили в Минобороны РФ.
«Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава», — говорится в сообщении.
Министр обороны РФ также провел совещание с командованием группировки сил «Запад». На нем глава ведомства отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника, заявили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что Шойгу поручил руководящему составу группировки продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.