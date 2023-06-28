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16:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Балицкий уверен, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС

Врио губернатора Запорожской области отметил, что у украинской армии не хватит на это сил.

Спецоперация на Украине
Источник: АиФ

ВСУ физически не смогут захватить Запорожскую атомную электростанцию, так как самый ударный свой ресурс они уже потеряли в ходе бездарного контрнаступления. Такое мнение в среду в эфире телеканала «Россия-24» выразил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он указал, что украинские военные продолжают обстреливать переферийные подстанции. По словам Балицкого, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме.

«Возможности у противника захватить эту станцию физически нет. Тем более, что они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс», — считает Балицкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев планирует устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию. Он уточнил, что противник может применить «грязную бомбу».

Позднее глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что США уже намекнули украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы тот «не лез в ядерную тематику».

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