16:12 (мск), источник: Аргументы и факты
Балицкий уверен, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Врио губернатора Запорожской области отметил, что у украинской армии не хватит на это сил.
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ВСУ физически не смогут захватить Запорожскую атомную электростанцию, так как самый ударный свой ресурс они уже потеряли в ходе бездарного контрнаступления. Такое мнение в среду в эфире телеканала «Россия-24» выразил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он указал, что украинские военные продолжают обстреливать переферийные подстанции. По словам Балицкого, сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев планирует устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию. Он уточнил, что противник может применить «грязную бомбу».
Позднее глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что США уже намекнули украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы тот «не лез в ядерную тематику».