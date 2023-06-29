14:14 (мск), источник: Ведомости
Дума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Депутаты Госдумы приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Это соглашение 27 сентября 2022 г. подписали министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Инал Ардзинба. Абхазская сторона ратифицировала его уже в декабре того же года. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию соглашение 31 мая.
В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой, не отказываясь при этом от гражданства собственного государства. Россия при этом предоставляет гражданам (на 26 августа 2008 г. и не утратившим гражданство) Абхазии от 18 лет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Человек, обладающий гражданством обеих стран, пользуется социальными правами, а также проходит службу в армии по призыву на территории той стороны, на территории которой он постоянно проживает. Пройдя обязательную военную службу, например, в Абхазии, проходить ее повторно в рядах ВС РФ уже будет не надо.
Соглашение вступит в силу с даты обмена сторонами ратификационными грамотами.
Ранее 17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта.