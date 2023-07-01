Согласно указу, опубликованному на сайте президента Украины, в санкционный список включены «Казанский Завод Электроприбор», который специализируется на изготовлении авиационного спецназначения, «Научно-производственное предприятие “Салют”», производящее изделия в области корабельной радиолокации, «Ракетно-космическая корпорация “Энергия” имени С. П. Королева», «УралКомЭнерго» и «Авиационная корпорация “Рубин”». Санкции также коснулись российских предприятий по ремонту военно-технического имущества, нефтеперерабатывающих заводов в разных регионах страны, а также «Независимой Нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова и двух особых экономических зон: «Технополис Москва» и «Лотос». Кроме того, под санкции попала энергетическая компания «Мосэнергосбыт», снабжающая электричеством почти весь московский регион.
Кроме того, Владимир Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства. С 20 мая Georgian Airways запустила прямые рейсы из России в Грузию, после того как российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты и визовый режим для грузинских граждан. В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, против которого также были введены санкции, заявил, что его они не интересуют. «Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему», — сказал Гаиашвили (цитата по ТАСС).
После начала военной операции России украинское правительство вводит санкции против российских чиновников, а также крупных компаний и их представителей. В последний раз Украина ввела санкции против россиян 11 июня. Тогда под ограничения попали 178 граждан России, среди которых — глава Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин и все десять судей КС.