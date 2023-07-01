14:29 (мск), источник: РБК
Орбан предупредил о гибели слабых народов и выживании сильных в будущем
Премьер-министр Венгрии отметил, что стране нужны «сильные люди», потому что «правда мало чего стоит без силы».
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что настанет время, «когда слабые народы погибнут, а сильные выживут», его слова приводит издание Index.
«Видите ли, мы живем во времена, когда сотрясаются устои мира, мы, венгры, не являемся исключением и эпицентр находится в непосредственной близости от нас. В непосредственной близости от Венгрии идет великая война нашего времени, а десятки и сотни тысяч мигрантов с юга осаждают наши границы», — сказал Орбан на церемонии открытия факультета права Национального университета государственной службы, где будут готовить силовиков.
«Придут времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны ежедневно укреплять собственные линии обороны и правоохранительные органы», — заключил глава правительства, добавив, что Венгрия — одна из самых безопасных стран Европы, «а может быть, и самая безопасная», и что он гордится этим.
На этой неделе Орбан интервью Bild утверждал, что Украина перестала быть суверенным государством, так как у нее нет денег и оружия.
Они [украинцы] могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет.
Премьер считает урегулирование конфликта мирным путем единственным решением, в противном случае Киев потеряет «множество человеческих жизней» и «огромные богатства» и столкнется с «невообразимыми разрушениями». В то же время он отметил, что не хочет, чтобы его считали «человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить». «Но я стою на земле реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный», — убежден глава правительства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt отверг утверждения венгерского премьера, что Украина не может выиграть. «Все это просто бла-бла-бла», — сказал Кулеба.
Президент России Владимир Путин критиковал поставки Украине западного оружия. «На чем воюют ВСУ? “Леопарды”, что ли, производят, “Брэдли” или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь», — сказал он 13 июня.
Елена Чернышова