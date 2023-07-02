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22:31 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал ситуацию на Украине противостоянием Запада и остального мира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация на Украине — это не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и всего остального мира, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто “региональный конфликт”, а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира», — считает он.

По мнению Медведева, это противостояние вызвано «диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества». На одной стороне, пояснил он, — западные страны, которые «не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство».

«Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, — их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние», — заметил зампред Совбеза РФ.

На другой стороне, по его словам, — не только Россия, но и «глобальный Восток и Юг». Их население составляет почти две трети земного шара, указал политик. «Это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого. Выступают за равноправное развитие всех государств. Без старших и младших партнеров. Без циничного деления на исторически развитые и слаборазвитые страны. На “подлинные демократии” и “авторитарные режимы”, с точки зрения Запада, разумеется», — указал Медведев.

Он обратил внимание, что стремление этих государств к независимости очень не нравится «бывшим колонизаторам», которые «всеми силами цепляются за прошлое».

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