Медведев назвал ситуацию на Украине противостоянием Запада и остального мира

«То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто “региональный конфликт”, а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира», — считает он.
По мнению Медведева, это противостояние вызвано «диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества». На одной стороне, пояснил он, — западные страны, которые «не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство».
«Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, — их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние», — заметил зампред Совбеза РФ.
На другой стороне, по его словам, — не только Россия, но и «глобальный Восток и Юг». Их население составляет почти две трети земного шара, указал политик. «Это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого. Выступают за равноправное развитие всех государств. Без старших и младших партнеров. Без циничного деления на исторически развитые и слаборазвитые страны. На “подлинные демократии” и “авторитарные режимы”, с точки зрения Запада, разумеется», — указал Медведев.
Он обратил внимание, что стремление этих государств к независимости очень не нравится «бывшим колонизаторам», которые «всеми силами цепляются за прошлое».