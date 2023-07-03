00:21 (мск), источник: ТАСС
Литва ввела ужесточенные правила транзита для 57 групп товаров через Россию и Белоруссию
ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Решение правительства Литвы об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию России и Белоруссии почти для 60 категорий товаров вступило в силу в понедельник. Как отметила глава Минэкономики Аушрине Армонайте, эта мера необходима, чтобы не допустить попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.