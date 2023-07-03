Зеленский предписал послу Грузии в 48 часов уехать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси, сообщается в телеграм-канале главы государства.
Причиной стало ухудшающееся состояние здоровье Михаила Саакашвили, который находится в заключении.
«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — заявил Зеленский. Он вновь призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили на лечение.
Саакашвили, которого в 2015 году лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта, задержали в Грузии в октябре 2021 года. Это произошло после того, как он приехал в страну в преддверии местных выборов. Против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды, незаконном пересечении границы.
В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Состояние экс-президента начало ухудшаться, его перевели в больницу. В начале декабря 2022 года медицинские эксперты из нескольких стран поставили ему ряд диагнозов, несовместимых с заключением. В феврале суд в Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья, а в мае Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск его защиты об отсрочке отбывания наказания с целью лечения в одной из зарубежных клиник.
Сам политик неоднократно утверждал, что «борется за выживание» и находится «на грани смерти». 3 июля, участвуя на заседании суда по своему делу по видеосвязи он показал, насколько похудел в заключении. Киев неоднократно призывал освободить Саакашвили.