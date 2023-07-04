В МВД объяснили, как будут забирать водительские права за неявку в военкомат

Из документа следует, что решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом поступает «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.
Ограничение отменяется после внесения такого решения в реестр воинского учета. После этого в течение суток такое решение отображается в информационной системе. Приказ вступает в силу 11 июля.
В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».
Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. А в случае игнорирования требования граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д.