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11:08 (мск), источник: Ведомости

В МВД объяснили, как будут забирать водительские права за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае неявки по повестке в военкомат. Приказ ведомства был опубликован 3 июля в «Российской газете».

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Из документа следует, что решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом поступает «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Ограничение отменяется после внесения такого решения в реестр воинского учета. После этого в течение суток такое решение отображается в информационной системе. Приказ вступает в силу 11 июля.

В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».

Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. А в случае игнорирования требования граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д.

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