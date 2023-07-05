Песков опроверг данные о предостережении использования ядерного оружия Москвой

«Нет, я не могу это подтвердить. По итогам этого важного визита было предоставлено много информации, суть переговоров была четко изложена в принятых документах. Все остальное является вымыслами», — сказал он.
5 июля газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте 2023 г. лично предостерег Путина от использования ядерного оружия. По информации издания, публичные заявления китайской стороны против использования ядерного оружия и последующее предостережение в отношении Путина позволили странам Запада убедиться, что Пекин придерживается антиядерной риторики и в закрытой части переговоров.
Си Цзиньпин находился в Москве с официальным визитом с 20 по 22 марта. Президент РФ Владимир Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Помимо этого, среди тезисов, предложенных Пекином — недопущение применения ядерного оружия. Страны Запада и официальный Киев этот план отвергли.