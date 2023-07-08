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11:19 (мск), источник: RT на русском

В Кремле заявили, что точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет

Контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты лидеров стран возможны.

«Точных дат пока нет», — заявил Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

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