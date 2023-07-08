11:19 (мск), источник: RT на русском
В Кремле заявили, что точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет
Контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что контакты лидеров стран возможны.
«Точных дат пока нет», — заявил Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.