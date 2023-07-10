КНДР заявила о намерении сбивать американские самолеты-разведчики

«Нет никакой гарантии, что такое шокирующее происшествие, как уничтожение стратегического разведывательного самолета ВВС США, не произойдет», — цитирует Reuters неназванного представителя Минобороны, чье заявление распространили местные новостные агентства.
Кроме того, Северная Корея обвинила США в «ядерном шантаже» и провоцировании ядерного конфликта в регионе, ссылаясь на заход атомной подлодки USS Michigan в порт Пусана в середине июня. «Будет ли создана экстремальная ситуация, чего никто не желает, на Корейском полуострове или нет, зависит от будущих действий США, и, если произойдет какая-либо внезапная ситуация… США будут нести полную ответственность за это», — заявил представитель Минобороны КНДР.
В Южной Корее уже заявили, что самолеты США не нарушали воздушного пространства КНДР, проводя рутинные полеты вокруг территории страны. В США заявления Пхеньяна пока никак не прокомментировали.
США проводят разведывательные полеты вокруг КНДР уже несколько десятилетий. КНДР в ответ регулярно обвиняет США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове и доведении напряженности до грани ядерной войны.