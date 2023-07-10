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13:14 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР заявила о намерении сбивать американские самолеты-разведчики

Министерство обороны КНДР обвинило США в нарушении воздушного пространства страны, а также предупредило, что Пхеньян готов сбивать американские разведывательные самолеты и беспилотники.

Источник: AP 2023

«Нет никакой гарантии, что такое шокирующее происшествие, как уничтожение стратегического разведывательного самолета ВВС США, не произойдет», — цитирует Reuters неназванного представителя Минобороны, чье заявление распространили местные новостные агентства.

Кроме того, Северная Корея обвинила США в «ядерном шантаже» и провоцировании ядерного конфликта в регионе, ссылаясь на заход атомной подлодки USS Michigan в порт Пусана в середине июня. «Будет ли создана экстремальная ситуация, чего никто не желает, на Корейском полуострове или нет, зависит от будущих действий США, и, если произойдет какая-либо внезапная ситуация… США будут нести полную ответственность за это», — заявил представитель Минобороны КНДР.

В Южной Корее уже заявили, что самолеты США не нарушали воздушного пространства КНДР, проводя рутинные полеты вокруг территории страны. В США заявления Пхеньяна пока никак не прокомментировали.

США проводят разведывательные полеты вокруг КНДР уже несколько десятилетий. КНДР в ответ регулярно обвиняет США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове и доведении напряженности до грани ядерной войны.

Кирилл Сарханянц

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