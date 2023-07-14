10:40 (мск), источник: © РИА Новости
Госдума приняла закон о запрете смены пола
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола.
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Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали «почти 400 парламентариев».
Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в Семейный кодекс статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.
Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.
Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если «представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения». Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
Как ранее заявляла депутат ГД Тамара Фролова, важность этого законопроекта неоспорима, он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. «На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию», отмечала Фролова.
Как добавила депутат, одной из фундаментальных поправок к законопроекту, которая принята Госдумой, стало установление запрета на дальнейшее усыновление детей лицами, сменившими пол. «И первое, чем мы руководствовались при принятии данного решения, — это, конечно же, интересами детей, причем самых социально уязвимых — сирот. Мы просто обязаны позаботиться об их судьбе и минимизировать любые риски, которые так или иначе могут негативно влиять на развитие их личности, его здоровье. С этой же целью мы максимально осторожно подошли и к уже усыновленным детям. В данном случае законопроект не будет иметь обратной силы», — отметила парламентарий.
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.
Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы спикер ГД подчеркнул, что в этих случаях «не идет речи даже об операции». Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники «за 30−60 тысяч рублей» выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.
Спикер ГД напомнил, что три года назад граждане РФ проголосовали за конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины». Также он отметил, что год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.