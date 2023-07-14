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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

ГД одобрила во II чтении поправки о пребывании в запасе

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.

Источник: © РИА Новости

Документом предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Кроме того, документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве. Согласно инициативе, это будет происходить на период службы при призыве по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.

Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

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