ГД одобрила во II чтении поправки о пребывании в запасе

Документом предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.
Кроме того, документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве. Согласно инициативе, это будет происходить на период службы при призыве по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.
Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.