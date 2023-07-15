Китай анонсировал военные учения с Россией в Японском море в ближайшее время

Темой учений будет «поддержание безопасности стратегических морских путей». Целью маневров КНР назвала повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.
«В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот (ВМФ) и военно-воздушные силы для участия в учениях “Север. Взаимодействие-2023”, организованных северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая», — сказано в заявлении Минобороны КНР (цитата по «РИА Новости»).
3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Господин Ли пообещал, что сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.