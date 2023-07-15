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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай анонсировал военные учения с Россией в Японском море в ближайшее время

Вооруженные силы России примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023». Военные маневры проведут в центральной части Японского моря в ближайшее время, сообщило китайское Минобороны.

Источник: AP 2023

Темой учений будет «поддержание безопасности стратегических морских путей». Целью маневров КНР назвала повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.

«В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот (ВМФ) и военно-воздушные силы для участия в учениях “Север. Взаимодействие-2023”, организованных северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая», — сказано в заявлении Минобороны КНР (цитата по «РИА Новости»).

3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Господин Ли пообещал, что сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.

Лаура Кеффер

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