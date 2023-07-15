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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров открыл генконсульство на Пхукете

Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на тайском острове Пхукет в ходе торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

«Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха россиян. И даже находясь здесь непродолжительное время, я прекрасно понимаю почему», — заявил Лавров.

По словам министра, он обсудил со своим тайским коллегой Доном Праматвинаем шаги по обеспечению работы в стране карт российской платежной системы «Мир». Он заверил, что открытие генерального консульства — важный, но не последний шаг по расширению российского присутствия в Юго-Восточной Азии.

На открытии нового здания дипмиссии присутствовали десятки россиян, проживающих в Таиланде. После церемонии министр направился на встречу с соотечественниками.

Лавров прибыл в Таиланд после поездки в Индонезии, где он принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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