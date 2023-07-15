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17:50 (мск), источник: Газета.Ру

В Росгвардии сообщили о проблемах ВС РФ с контрбатарейной борьбой

Вооруженные силы России испытывают проблемы с контрбатарейной борьбой. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель главы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В очередной раз хочется отметить наш низкий уровень контрбатарейной борьбы… Ствольная артиллерия как средство поражения в принципе не соответствует современным требованиям по ряду причин — прежде всего, по дальности», — сказано в сообщении.

Ходаковский также отметил, что дроны-камикадзе «Ланцет» неплохо себя показали в применении, однако их не хватает на фронте. Кроме того, они, по словам замглавы Росгвардии, являются дорогими.

13 июля командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к подчиненным с заявлением о своем отстранении от службы. По его словам, во время разговора с начальством он затронул проблемные вопросы, существующие в армии, высказав свое мнение «откровенно и предельно жестко». По мнению Попова, по этой причине за один день был создан приказ об отстранении от службы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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