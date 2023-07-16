Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор

«Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешняя ситуация явно нестабильна, она не отвечает чьим-либо интересам… Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора», — сказал Мишель журналистам по итогам переговоров.
Он также отметил готовность Азербайджана поставлять гуманитарные товары через Агдам. «Я считаю оба варианта важными. Призываю обеспечить поставки гуманитарных грузов обеих сторон для удовлетворения потребностей населения», — сказал глава Евросовета.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.