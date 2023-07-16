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19:41 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства, заявил в интервью, что намерен сказать Владимиру Зеленскому «хватит».

Источник: Reuters

«Я бы сказал Зеленскому: “Хватит, ты должен заключить соглашение”», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что у него были «очень хорошие отношения» как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт.

Экс-президент США добавил, что он также предупредил бы Путина о готовности Штатов предоставить Украине еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

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