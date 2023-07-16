Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания

«Я бы сказал Зеленскому: “Хватит, ты должен заключить соглашение”», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что у него были «очень хорошие отношения» как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт.
Экс-президент США добавил, что он также предупредил бы Путина о готовности Штатов предоставить Украине еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.