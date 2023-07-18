Мишустин: фортификация рубежей России почти завершена

«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», — сказал премьер-министр (цитата по ТАСС). Он также заявил, что правительство оказывает всестороннюю поддержку тем, кто потерял жилье во время обстрелов. «Мы занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры — социальных и транспортных», — отметил премьер-министр.
Оборонительные линии также есть в Курской и Белгородской областях. Их соорудили еще осенью прошлого года. В мае на территорию Белгородской области прорвалась группа диверсантов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не уполномочена оценивать характеристики защитных сооружений в приграничных регионах. Минобороны сообщало о начале украинского наступления 4 июня.