Ученый рассказал, затронет ли Россию «тепловой взрыв» в Сахаре Из-за «теплового взрыва» в Сахаре аномально высокая температура уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: фортификация рубежей России почти завершена

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские военные почти завершили фортификацию линий обороны на всех рубежах. Об этом премьер заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», — сказал премьер-министр (цитата по ТАСС). Он также заявил, что правительство оказывает всестороннюю поддержку тем, кто потерял жилье во время обстрелов. «Мы занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры — социальных и транспортных», — отметил премьер-министр.

Оборонительные линии также есть в Курской и Белгородской областях. Их соорудили еще осенью прошлого года. В мае на территорию Белгородской области прорвалась группа диверсантов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не уполномочена оценивать характеристики защитных сооружений в приграничных регионах. Минобороны сообщало о начале украинского наступления 4 июня.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин рассказал, как РФ ответит за теракт на Крымском мосту
Электронные водительские права: что известно об инициативе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Мишустин Михаил