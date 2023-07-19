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13:58 (мск), источник: © РИА Новости

Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента Южно-Африканской Республики.

Источник: © РИА Новости

«По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в заявлении.

Саммит пройдет 22—24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.

На переговорах между Россией и ЮАР не звучали формулировки о том, что арест президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны, всем в мире ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства, поэтому никому ничего здесь объяснять не нужно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на показания президента ЮАР Сирила Рамафосы в суде сообщили, что он якобы сравнил гипотетическую ситуацию с «арестом» Путина на саммите БРИКС по требованию Международного уголовного суда (МУС) с объявлением войны России.

ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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