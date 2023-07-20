Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат

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За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок грозит штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).
Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (было — до 20 тысяч рублей).
«Неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданина, подлежащего призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — отмечается в тексте поправки.
Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц — до 80 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
В статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей. При этом исключаются уточнения в отношении каких лиц применяется данная мера.
В статью «Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет» изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: «неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей».
Статья о непредставлении сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тысяч рублей.