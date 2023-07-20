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14:19 (мск), источник: Ведомости

Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на санкции до 2025 года

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 г. срок действия указа о специальных экономических мерах в условиях санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности был подписан президентом 8 марта 2022 г. с целью обеспечения безопасности России. Изначально указ действовал до конца 2022 г., позже его продлили до конца 2023 г.

Согласно тексту документа, из России запрещено вывозить продукты и сырье, которые входят в сформированный правительством перечень. В частности, из России запрещено вывозить технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру и др. Уточняется, что под ограничения не попадают ситуации, когда какие-то товары вывозят из России для личных нужд.

31 мая премьер-министр Михаил Мишустин в рамках исполнения поручения президента подписал постановление, согласно которому вводится временный запрет на вывоз гильз и патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. При этом под действие постановления не попадают патроны и гильзы для обеспечения деятельности ВС России, других войск и воинских формирований.

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