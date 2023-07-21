Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ

Он констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», — продолжил глава государства.
Общественное мнение в Европе тоже меняется, отметил он. Европейцы, как и представители европейских элит, видят, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов «заокеанского глобального гегемона», которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта.
В то же время лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят «погреть руки» на украинской трагедии, подчеркнул Путин.
«Не могу не прокомментировать <…> появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет <…> о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий», — указал президент.
Очевидно, что если польские наемники войдут в Львов или на другие территории Украины, то они там останутся навсегда, подчеркнул Путин.