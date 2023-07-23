Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев спрогнозировал наступление ВСУ до конца лета

«Для “наступа” у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал генерал-лейтенант в эксклюзивном интервью «Соловьев Live», которое показал телеканал «Россия».
Он рассказал, что инструкторы из стран НАТО в рядах ВСУ работают в основном как заградотряды.
Кассетные боеприпасы, которые применяет Киев, он назвал неэффективными, а говоря о наемниках в рядах ВСУ, заявил, что они действуют в основном как заградотряды. Подготовку украинских военных на полигонах Запада Андрей Мордвичев также назвал неэффективной.
«Определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью, и бронезащита», — прокомментировал он применение кассетного боеприпаса.
Подготовка украинских бойцов Западом, по его словам, проводится «для успокоения руководства Украины».
«В основном они (наемники.— “Ъ”) действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — сообщил Андрей Мордвичев, отметив, что в каждой роте ВСУ их присутствует до 10 человек. По его словам, это, в основном, грузины и прибалты.
Командующий группировкой войск «Центр» рассказал, что украинские военные, прошедшие советскую школу, говорят о недочетах натовской подготовки. «Определенного, целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика — нет … Те, кто проходили нашу советскую школу подготовки, и уже после попал туда, понимают разницу того задела, который был в советское время, и той натовской подготовки, которую они проходили», — прокомментировал Андрей Мордвичев подготовку солдат ВСУ.