Путин и Лукашенко посетили Валаам

Путин часто бывает на Валааме. Последний раз глава российского государства был там с Лукашенко в июле 2019 года. Президенты, в частности, осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.
Встреча лидеров России и Белоруссии на Валааме носила неформальный характер. Тогда Лукашенко, который впервые посещал остров, брал с собой своего младшего сына Колю.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — памятник русского зодчества — в год посещают более 100 тысяч паломников. У монастыря есть подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозёрске. Сейчас в обители проживают порядка 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.