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09:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы Горелкин предложил запретить регистрацию в рунете через иностранную почту

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») подготовил поправки, предполагающие запрет на регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (также «Единая Россия») дал положительное заключение на проект.

Источник: AP 2023

Предусмотрено четыре способа регистрации:

  • по номеру телефона российского оператора связи;
  • через портал «Госуслуг»;
  • через Единую биометрическую систему;
  • с использованием иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%.

Как пояснил «Ведомостям» господин Хинштейн, под «иной информсистемой» подразумеваются российские сервисы, к примеру «ВКонтакте», или почта на российских сервисах (например, mail.ru). Депутат утверждает, что инициатива обсуждалась с бизнесом.

Будут ли ограничения касаться сайтов только из реестра новостных агрегаторов (в него входят «ВКонтакте», «Рамблер» и «Дзен») или сайтов из реестра организаторов распространения информации (включает соцсети и мессенджеры), не указано.

«Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — сказал господин Горелкин.

Поправки предполагают внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», они были опубликованы в базе Госдумы 20 июля. Сегодня, 25 июля, инициативу рассмотрят во втором чтении. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 декабря.

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