Депутат Госдумы Горелкин предложил запретить регистрацию в рунете через иностранную почту

Предусмотрено четыре способа регистрации:
Как пояснил «Ведомостям» господин Хинштейн, под «иной информсистемой» подразумеваются российские сервисы, к примеру «ВКонтакте», или почта на российских сервисах (например, mail.ru). Депутат утверждает, что инициатива обсуждалась с бизнесом.
Будут ли ограничения касаться сайтов только из реестра новостных агрегаторов (в него входят «ВКонтакте», «Рамблер» и «Дзен») или сайтов из реестра организаторов распространения информации (включает соцсети и мессенджеры), не указано.
«Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — сказал господин Горелкин.
Поправки предполагают внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», они были опубликованы в базе Госдумы 20 июля. Сегодня, 25 июля, инициативу рассмотрят во втором чтении. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 декабря.