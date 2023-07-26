Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

США анонсировали во вторник очередной, уже 43-й по счету, пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов.
«Действия Вашингтона, продолжающего “накачку” своих украинских марионеток оружием — за гранью морали и здравого смысла», — сказал посол журналистам.
«Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями», — добавил он.
Антонов обвинил США в спонсировании «террористических планов» Киева, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. Тот, по словам посла, не является военным объектом, так как «давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ».
«Сколько еще американских (боевых машин пехоты) “Брэдли” должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну “на поле боя” приведут лишь к одному — бесславному поражению русофобов?» — спросил Антонов.