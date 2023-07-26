Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. Один из них возник в районе города Гёйнюк, между Анатальей и Кемером, в лесу
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
12Работа ПМЭФ-2023
03:38 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла, умножая человеческие страдания и смерти.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

США анонсировали во вторник очередной, уже 43-й по счету, пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов.

«Действия Вашингтона, продолжающего “накачку” своих украинских марионеток оружием — за гранью морали и здравого смысла», — сказал посол журналистам.

«Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями», — добавил он.

Антонов обвинил США в спонсировании «террористических планов» Киева, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. Тот, по словам посла, не является военным объектом, так как «давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ».

«Сколько еще американских (боевых машин пехоты) “Брэдли” должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну “на поле боя” приведут лишь к одному — бесславному поражению русофобов?» — спросил Антонов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Он разъярен'. Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой
'Эйфория спала'. В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта