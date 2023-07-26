16:58 (мск), источник: Известия
Путин начал мероприятия в Петербурге со встречи с премьером Эфиопии
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Санкт-Петербурге.
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Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Она открывает серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия — Африка.
«Сегодня хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней международной повестки. Хотел бы поблагодарить вас, премьер-министр, за то, что приняли приглашение посетить саммит Россия-Африка», — отметил Путин в начале встречи.
По словам Путина, несмотря на некоторое снижение показателей торговли, тенденция к росту в этой сфере хорошая — 56%.
К визиту министра подготовили пакет документов, среди которых межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимном понимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами.
«На 2023−2024 годы, по просьбе наших эфиопских друзей, более, чем в три раза увеличили квоту за счет бюджета российской федерации», — заявил Путин.
По его словам, взаимодействие между странами ведется политический диалог, в том числе, плотно взаимодействуют главы внешнеполитических ведомств стран.
«Россия и Эфиопия выступают с единой позиции в решении многих актуальных вопросов в глобальной повестке», — отметил президент.
Он выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия — Африка, будет плодотворным.
Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка пройдут
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. В частности, РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.
За день до этого, 25 июля, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков отметил, что на саммите Россия — Африка Путин выступит с большим заявлением, в котором оценит состояние современной системы международных отношений.