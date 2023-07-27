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21:37 (мск), источник: Ведомости

Путин: Россия и страны Африки выступают за многополярность

Россия и страны Африки выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин также заявил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте, продолжит вносить вклад в урегулирование текущих кризисов, помогать бороться с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом.

«Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент заявил, что Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. По его словам, российская сторона также готова способствовать тому, чтобы Африка стала «одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства».

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