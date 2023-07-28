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12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия списала африканским странам $23 млрд долгов

Владимир Путин, выступая на втором дне форму Россия—Африка, заявил, что страны связывают тесные узы дружбы. Он напомнил, что Москва списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд. Президент сообщил, что Россия выделит около $90 млн африканским странам для развития. Москва намерена и далее помогать развитию Африканского континента, предоставляя торговые преференции, подчеркнул он.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов», — отметил глава государства.

Накануне, 27 июля, в рамках проходящего в Петербурге форума Россия—Африка стало известно, что РФ подписала документ, благодаря которому аннулировала Сомали госдолг в более чем 684 миллиона долларов. Информацию об этом распространил вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. По его словам, российская сторона прощает две задолженности африканскому государству, на $7,5 млн и на более чем $684 млн. Он подчеркнул, что оставшиеся долги Сомали перед РФ будут возвращаться по новому графику, который предусматривает для африканского государства возможность откладывать выплаты.

Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее рассказывал РБК, что с 1992 года Россия простила порядка $152 млрд долгов разным странам. Официально власти РФ данную информацию не подтверждали.

Александр Кислов

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