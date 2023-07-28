Путин: Россия списала африканским странам $23 млрд долгов

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов», — отметил глава государства.
Накануне, 27 июля, в рамках проходящего в Петербурге форума Россия—Африка стало известно, что РФ подписала документ, благодаря которому аннулировала Сомали госдолг в более чем 684 миллиона долларов. Информацию об этом распространил вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. По его словам, российская сторона прощает две задолженности африканскому государству, на $7,5 млн и на более чем $684 млн. Он подчеркнул, что оставшиеся долги Сомали перед РФ будут возвращаться по новому графику, который предусматривает для африканского государства возможность откладывать выплаты.
Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее рассказывал РБК, что с 1992 года Россия простила порядка $152 млрд долгов разным странам. Официально власти РФ данную информацию не подтверждали.