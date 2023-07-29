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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: РФ просили отвести войска из-под Киева весной 2022 года, чтобы создать условия для мирного договора

Президент России Владимир Путин заявил, что отвод российских войск из-под Киева был условием для заключения мирного договора с Украиной, но после того, как это было сделано, Киев отказался от договоренностей.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — сказал президент на встрече с африканской миссией по урегулированию военного конфликта в Санкт-Петербурге (цитата по сайту Кремля).

29 марта 2022 года, по итогам очной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле, российская сторона объявила, что «сократит военную активность» на киевском и черниговском направлениях. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Киев стал «реалистичнее» подходить к ряду вопросов.

6 апреля того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отвод российской армии из Киевской области — это жест доброй воли, помогающий созданию условий для российско-украинских переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Он подчеркнул, что решение о выводе войск принимал лично Владимир Путин.

27—28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. В ходе него президент РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Владимир Путин утверждает, что «некоторые силы на Западе» долгие годы готовились к гибридной войне с Россией. По его словам, для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом.

Эрдни Кагалтынов.

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