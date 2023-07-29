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12:36 (мск), источник: Ведомости

Путин вместе с четырьмя лидерами стран Африки 30 июля примет участие в параде ВМФ

Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге, в нем также будут участвовать четыре лидера африканских стран, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», — сказал представитель президента.

По словам Пескова, помимо четырех глав африканских стран, в параде примут участие пять представителей государств континента «уровнем пониже», которые также посещали саммит «Россия — Африка».

Также пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня Путин проведет двусторонние встречи с президентами ЮАР, Гвинеи, республики Конго и президентами переходных периодов Буркина-Фасо и Мали. «Во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано несколько мероприятий, не относящихся к саммиту», — отметил он. Песков рассказал, что у президента запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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