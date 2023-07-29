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14:05 (мск), источник: ТАСС

Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет символизировать проигрыш НАТО

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Сербский лидер выразил беспокойство по поводу нынешнего направления украинского конфликта. По его мнению, когда «какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны», произойдет катастрофа со стороны РФ или Украины.

«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть, Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — сказал президент, добавив, что «это война терпения и истощения».

Ранее Вучич заявлял, что напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Он также указывал на то, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.

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