Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет символизировать проигрыш НАТО

Сербский лидер выразил беспокойство по поводу нынешнего направления украинского конфликта. По его мнению, когда «какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны», произойдет катастрофа со стороны РФ или Украины.
«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть, Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — сказал президент, добавив, что «это война терпения и истощения».
Ранее Вучич заявлял, что напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Он также указывал на то, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.
После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.