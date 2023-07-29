Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента “Родина-мать” в монумент “Украина-мать”», — рассказал он в интервью «Украинскому радио».
Савчук выразил надежду, что Министерство культуры утвердит решение ученого совета накануне Дня независимости Украины. Это событие отмечают в стране 24 августа.
Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, население высказалось за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». Согласно результатам проведенного в приложении «Дия» («Действие») электронного опроса, такое решение поддержали 85 процентов проголосовавших.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о «декоммунизации». В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.