Лондон заявил о планах укреплять военное сотрудничество с африканскими странами

По его словам, Лондон готов «серьезно рассмотреть» просьбы со стороны лидеров государств Африки об обучении британскими инструкторами военнослужащих африканских армейских подразделений.
В настоящее время Великобритания проводит курсы подготовки военнослужащих в нескольких африканских странах, в том числе в Кении и Гане, а также принимает участие в нескольких миротворческих миссиях на континенте.
Клеверли также отметил, что отсутствие четкой стратегии Запада в Африке привело к усилению позиций ЧВК «Вагнер» в регионе.
«Нам необходимо быть честными перед самими собой. Группа “Вагнер” не была бы активна в Африке, если бы эта ниша была занята», — сказал министр в преддверии визита в Гану, Нигерию и Замбию.
Он добавил, что Запад должен предложить Африке альтернативный вариант развития, который бы отличался от подхода РФ или КНР. «Что касается Китая, то я разговариваю с африканскими лидерами, которые испытывают дискомфорт от имеющегося уровня задолженности и от того, что Китай, например, не взаимодействует с Парижским клубом [кредиторов], когда доходит дело до урегулирования [вопроса] с задолженностью», — указал Клеверли.