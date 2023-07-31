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01:55 (мск), источник: ТАСС

Лондон заявил о планах укреплять военное сотрудничество с африканскими странами

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Великобритания намерена укреплять сотрудничество с африканскими странами в сфере безопасности и внедрять программы подготовки местных воинских формирований. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Лондон готов «серьезно рассмотреть» просьбы со стороны лидеров государств Африки об обучении британскими инструкторами военнослужащих африканских армейских подразделений.

В настоящее время Великобритания проводит курсы подготовки военнослужащих в нескольких африканских странах, в том числе в Кении и Гане, а также принимает участие в нескольких миротворческих миссиях на континенте.

Клеверли также отметил, что отсутствие четкой стратегии Запада в Африке привело к усилению позиций ЧВК «Вагнер» в регионе.

«Нам необходимо быть честными перед самими собой. Группа “Вагнер” не была бы активна в Африке, если бы эта ниша была занята», — сказал министр в преддверии визита в Гану, Нигерию и Замбию.

Он добавил, что Запад должен предложить Африке альтернативный вариант развития, который бы отличался от подхода РФ или КНР. «Что касается Китая, то я разговариваю с африканскими лидерами, которые испытывают дискомфорт от имеющегося уровня задолженности и от того, что Китай, например, не взаимодействует с Парижским клубом [кредиторов], когда доходит дело до урегулирования [вопроса] с задолженностью», — указал Клеверли.

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