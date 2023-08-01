Что изменится в законах в августе Цифровой рубль, сбор на ввезенные автомобили, онлайн-консультации в частных клиниках
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2023

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.

«Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему», — указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что военная помощь США Тайваню не помешает воссоединению с Китаем. «Независимо от того, сколько денег простых людей потратят тайваньские сепаратисты, независимо от того, сколько оружия поставит США, это не повлияет на нашу решимость решить тайваньскую проблему или помешать осуществить воссоединение нашей родины», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Что известно на данный момент?
Певица Натали назвала причину смерти мужа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта